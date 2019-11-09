Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку у границ России на Черном море

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил разведывательный полет у черноморского побережья России, передает «Интерфакс».

В частности, беспилотник подлетел к району дислокации зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму.

Дрон вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Он совершил в общей сложности пять пролетов на расстоянии приблизительно 45-60 км от российских берегов и на высоте 16 тыс. метров.