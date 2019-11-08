Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны. Об этом пишет Kronen Zeitung.

По данным следствия, 71-летний мужчина 25 лет шпионил в пользу России. Предполагается, что он с 1992 года передавал сотрудникам ГРУ информацию о системе вооружений и о задачах сухопутных и воздушных сил. Ему предъявили обвинение в «предательстве госсекретов».

Отставной полковник до последнего отрицал свою вину. В настоящее время он заключен под стражу и ожидает суда.

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