Корабль «Маршал Шапошников» и подлодку «Иркут» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомную подлодку проекта «Иркутск» в перспективе вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.
Он отметил, что универсальные пусковые установки корабля позволят ему применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Также возможность применять «Цирконы» получит модернизируемая АПЛ «Иркутск».
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