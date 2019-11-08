Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что в связи с развитием технологий создания гиперзвукового оружия в России Соединенные Штаты Америки отстали в этой области. Об этом пишет Newsweek.

Он подчеркнул, что нужно устранить эту «асимметрию в боевых возможностях».

Как отметил Карвер, США несколько десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, но не использовали эти технологии в качестве оружия.

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена, «чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий».