Российские вертолеты стали ежедневно патрулировать Сирию

Вертолеты ВКС России начали заниматься патрулированием северных провинций Сирии в ежедневном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского военного летчика Дмитрия Иванова.

Как стало известно, летательные аппараты в составе патрулей будут выполнять специальные задачи.

«Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям (маршрутам), полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров», — сказал Иванов.

Он добавил, что патруль в рамках своей основной задачи будет обеспечивать безопасность в районах патрулирования, а также сопровождать колонны военной полиции.