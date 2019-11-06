Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

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Нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке Сирии оказалось под контролем правительственной армии республики.

Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Как отмечается, подразделения правительственных войск заняли данный объект впервые за несколько лет.

Однако не уточняется, кто до этого контролировал нефтяное месторождение.

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