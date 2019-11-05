Военные США назвали российское оружие, которому не могут противостоять
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Военнослужащие США признали, что в случае вооруженного конфликта с Россией или Китаем не смогут противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».
В частности, подполковник Гари Лайк подтвердил, что армия США очень медленно модернизирует методы РЭБ.
«Нет», — ответил он на вопрос о готовности ВС США конкурировать с Россией в данной сфере.
Он признался, что американские военнослужащие в ходе учений забывают выключить мобильные телефоны, по которым их отслеживает противник.
Они также забывают заранее создавать резервные каналы связи на случай заглушки основной связи.
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