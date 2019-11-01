Турция передала России 18 сирийских пленных военных

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Турция передала России 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен. Об этом сообщается в официальном аккаунте министерства обороны Турции в Twitter.

Сирийские солдаты был захвачены турецкой стороной 29 октября во время патрулирования поселения на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось о переговорах между Турцией и Россией о передаче пленных.

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