СМИ сообщили о возможном нападении США на Крым и Дальний Восток

Издание Foreign Policy заявило, что американская сторона пытается придумать способ, который позволит конкурировать с сильными державами. Одна из стратегий может быть связана с нападением на Крым и российский Дальний Восток.

На данный момент американские войска не готовы для реагирования на угрозы со стороны России и Китая, но страна активно готовится к «эпохе великодержавного соперничества».

Реагировать США, как подчеркивает издание, на действия стран нужно, ведь российская и китайская стороны создали ракеты и усовершенствовали другое вооружение. Из-за этого «американское превосходство» уже пошатнулось и вскоре может быть вовсе разрушено.

Как отмечается, США могут ответить России и Китаю в почти любой точке мира, если страны хотят напасть на какие-либо субъекты. Согласно одной из возможных стратегий США, страна ради защиты союзников нападет на «уязвимую периферию» или Дальний Восток. Также под удар могут попасть западные районы Китая. Но у этой идеи почти нет шансов на осуществление, так как ее применение может иметь катастрофические последствия, заключает издание.

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