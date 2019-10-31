Раскрыты детали уничтожения США главаря ИГ

В Пентагоне рассказали о новых деталях операции по уничтожению главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Выяснилось, что военные застали аль-Багдади дома. Они загнали его в туннель под зданием. После того, как его нашла собака военных США он взорвал себя и двух детей. Подтвердить его смерть удалось благодаря анализу ДНК.

Как отмечается, информатор, который рассказывал американским военным о местонахождении главаря ИГ также присутствовал в ходе штурма. Но после этого его выгнали из региона вместе с семьей. Планируется, что он получит $25 млн за голову самого разыскиваемого в мире террориста.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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