В Пентагоне подтвердили данные о сбросе останков аль-Багдади в море

Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи подтвердил, что останки главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакр аль-Багдади сбросили в море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает Маккензи, все, что осталось от главаря террористов сбросили в море, так как этого требовали законы военного конфликта.

По его словам, аль-Багдади точно захоронили в море.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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