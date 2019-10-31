В Пентагоне подтвердили данные о сбросе останков аль-Багдади в море

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Абу Бакр аль-Багдади Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
Reuters

Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи подтвердил, что останки главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакр аль-Багдади сбросили в море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает Маккензи, все, что осталось от главаря террористов сбросили в море, так как этого требовали законы военного конфликта.

По его словам, аль-Багдади точно захоронили в море.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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