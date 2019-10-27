Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Глава батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что введет в Донбасс тысячи военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его видеообращение.

Как отмечается, спор Зеленского и Билецкого начался из-за разведения войск в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава страны потребовал не мешать миссии, а лидер «Азова» обвинил президента в том, что он собирается сдать огромную территорию.

«Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будут десять тысяч», — подчеркнул Билецкий.

Также он и его бойцы отказались покидать Золотое, так как это их выбор и личное мнение.

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