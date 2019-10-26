Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
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В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок «Нижний Новгород» и «Псков». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.
Как стало известно, экипажи субмарин уже начали заниматься отработкой задач глубоководных погружений.
Отмечается, что в ходе таких погружений будут протестированы отдельные образцы техники и вооружения.
Как уточняется, их оценят на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам.