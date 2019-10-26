Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок «Нижний Новгород» и «Псков». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.

Как стало известно, экипажи субмарин уже начали заниматься отработкой задач глубоководных погружений.

Отмечается, что в ходе таких погружений будут протестированы отдельные образцы техники и вооружения.

Как уточняется, их оценят на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам.