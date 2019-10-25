Турция намерена купить Су-35 у России, пишут СМИ

Турция близка к заключению соглашения с Россией о покупке истребителей Су-35. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Источники заявляют, что речь идет о покупке 36 истребителей Су-35 спустя два месяца после того как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил авиационный салон МАКС в России.

Отмечается, что Анкара с Москвой могут также договориться о совместном производстве некоторых компонентов для российских самолетов.

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