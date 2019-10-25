Минобороны назвало возможную причину стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с стрельбой в воинской части в Забайкалье, где военный открыл огонь по сослуживцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что причиной мог стать нервный срыв военного, который был вызван личными проблемами не связанными со службой.

Отмечается, что в результате стрельбы погибли восемь человек. Еще двое раненных находятся в тяжелом состоянии.

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