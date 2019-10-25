В Сирию могут прибыть около 500 военных США, выяснили СМИ

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Власти США могут выделить контингент численностью 500 американских военнослужащих, которые будут заниматься охраной нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В издании сообщают о вероятном развертывании в регионе нескольких десятков американских танков «Абрамс».

Также предполагается, что тяжелую технику на эту территории Сирии сопроводят гусеничные платформы «Брэдли».

В газете считают, что для США месторождения будут рычагом влияния во время будущих переговоров по Сирии.

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