Турция объявила о приостановке операции в Сирии

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Военнослужащие Турции и США во время совместного патруля в сирийском Манбидже, ноябрь 2018 года Военнослужащие Турции и США во время совместного патруля в сирийском Манбидже, ноябрь 2018 года
Военнослужащие Турции и США во время совместного патруля в сирийском Манбидже, ноябрь 2018 года
Arnada Jones/U.S. Army/Reuters

Глава МИД Турции объявила о приостановке операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что операция не окончена и военные будут готовы активизироваться в случае необходимости.

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