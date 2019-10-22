Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется. Об этом сообщает RT.
По его словам, это происходит из-за усиливающейся во всем мире напряженной атмосферы.
По мнению Лукашенко, также нарастает нестабильность, поэтому необходимо делать все, чтобы не давать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на белорусской земле.
В связи с этим глава подчеркнул важность роли сотрудников Службы безопасности в обеспечении мира не только внутри страны, но и в защите государства от внешней агрессии.
Об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии.
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