Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется. Об этом сообщает RT.

По его словам, это происходит из-за усиливающейся во всем мире напряженной атмосферы.

По мнению Лукашенко, также нарастает нестабильность, поэтому необходимо делать все, чтобы не давать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на белорусской земле.

В связи с этим глава подчеркнул важность роли сотрудников Службы безопасности в обеспечении мира не только внутри страны, но и в защите государства от внешней агрессии.

Об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии.

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