Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

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Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его словам, данный вопрос обсуждается с Москвой и Пекином.

«Я считаю, что когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку», — сказал Трамп.

Как известно, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заканчивает свое действие в феврале 2021 года. При этом данный документ является единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений.