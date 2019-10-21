У Пескова спросили про сбой на учениях «Гром-2019»

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о нештатной ситуацией в ходе учений «Гром-2019», однако он переадресовал вопрос в Минобороны, сообщает РИА «Новости».

«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Ранее СМИ сообщили, что межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки подводного крейсера К-44 «Рязань» в ходе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

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