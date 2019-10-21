Экс-глава Пентагона назвал ошибкой возможный выход США из Договора по открытому небу

Бывший глава Пентагона Уильям Перри, экс-руководитель Госдепартамента США Джордж Шульц и экс-сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что США совершат серьезную ошибку, если выйдут из Договора по открытому небу. Об этом они рассказали в статье Wall Street Journal.

По их мнению, Вашингтон мог следить за военной деятельностью России благодаря возможности производить облеты стран-участниц Договора.

«Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия… Такой выход (из Договора) будет серьезной ошибкой», — говорится в статье.

Кроме того, представители США уверены, что отказ от договора приведет к подрыву доверия между Вашингтоном и Москвой, а также поставит в опасность союзников Соединенных Штатов.

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