ВСУ заявили о подготовке РФ широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной операции, при этом никаких доказательств этого не приводится. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны», — говорит он.

Он отмечает, что Киев готов ее отразить, причем не только со стороны линии соприкосновения, но и других районов — от Белоруссии до Крыма и Бессарабии.

По его словам, сейчас вооруженные силы Украины имеют достаточное количество органов управления, которые подготовлены к планированию и управлению войсками на этих важных направлениях.