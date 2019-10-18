ВСУ заявили о подготовке РФ широкомасштабной военной агрессии

close
Военные учения солдат ВСУ во Львовской области Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
РИА «Новости»

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной операции, при этом никаких доказательств этого не приводится. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны», — говорит он.

Он отмечает, что Киев готов ее отразить, причем не только со стороны линии соприкосновения, но и других районов — от Белоруссии до Крыма и Бессарабии.

По его словам, сейчас вооруженные силы Украины имеют достаточное количество органов управления, которые подготовлены к планированию и управлению войсками на этих важных направлениях.