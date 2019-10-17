Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
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Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019», передает РИА «Новости».
Пуски прошли под руководством президента России, верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина.
Отмечается, что управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ.
«Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в Минобороны.
Пуски ракет прошли с подлодок, кораблей, комплекса «Ярс», «Искандеров» и дальних бомбардировщиков.