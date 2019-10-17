Турция заявила о нейтрализации 673 террористов в Сирии
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 673 членов курдских формирований с начала военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что рабочая партия Курдистана и сирийская курдская партия «Демократический союз», членов которых ликвидировали турецкие военные, запрещены на территории Турции.
«Общее число террористов,.. которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 673», — говорится в сообщении министерства обороны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии.
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