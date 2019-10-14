Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу президента.
Отмечается, что Зеленский прибыл в Донецкую область в рамках рабочей поездке. Там он ознакомился с ситуацией на передовой, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.
Кроме того, украинский лидер возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области.
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