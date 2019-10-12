В партии Зеленского пожаловались на отсутствие денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что деньги на восстановление Донбасса у Киева отсутствуют. Об этом сообщают местные СМИ.
По его словам, вопрос о финансировании Донбасса нужно рассматривать тогда, когда Киев вернет контроль над территориями этого региона.
Депутат отметил, что в случае такого развития событий нужно будет искать источники финансирования.
«Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов», — прокомментировал Арахамия.
Он предположил, что требуемая для восстановления Донбасса превышает $50 млрд.
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