В партии Зеленского пожаловались на отсутствие денег на восстановление Донбасса

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Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что деньги на восстановление Донбасса у Киева отсутствуют. Об этом сообщают местные СМИ.

По его словам, вопрос о финансировании Донбасса нужно рассматривать тогда, когда Киев вернет контроль над территориями этого региона.

Депутат отметил, что в случае такого развития событий нужно будет искать источники финансирования.

«Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов», — прокомментировал Арахамия.

Он предположил, что требуемая для восстановления Донбасса превышает $50 млрд.

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