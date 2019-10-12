Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
По мнению главы российского государства, это относится ко всем странам.
«И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам...» — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия тоже поступит так, если новое руководство страны скажет, что не нуждается в российском присутствии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Турции опровергли причастность к обстрелу американских солдат в Сирии
— Две бомбы: в Сирии атаковали российских военных