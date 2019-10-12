Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что американский спецназ оказался под артиллерийским обстрелом в городе Кобани.

Американская сторона намеревалась открыть ответный огонь, но отменила решение после прекращения огня турецкой стороной.

Информации о погибших не поступало.

Источник в Пентагоне заявил, что ВС Турции должны быть в курсе позиций американского военного контингента.

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