Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
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Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА «Новости».
Уточняется, что американский спецназ оказался под артиллерийским обстрелом в городе Кобани.
Американская сторона намеревалась открыть ответный огонь, но отменила решение после прекращения огня турецкой стороной.
Информации о погибших не поступало.
Источник в Пентагоне заявил, что ВС Турции должны быть в курсе позиций американского военного контингента.
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