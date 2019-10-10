Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции

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Число пострадавших в ходе обстрела турецких приграничных городов со стороны Сирии возросло. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что погибшими числятся шесть человек, еще 70 ранены.

Уточняется, что от обстрела пострадали города Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира». Известно, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.

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