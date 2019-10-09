NYT заявила о секретном спецподразделении ГРУ «по дестабилизации Европы»

На Западе считают, что за дестабилизацией ситуации в Европе стоит секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб.

Так, речь идет о сотрудниках воинской части 29155, которые специализируются на подрывной деятельности. По мнению специалистов из разведки в четырех западных странах, именно эти люди стоят за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Кроме того, существует предположение, что эта воинская часть также стоит и за попыткой переворота в Черногории.

Издание отмечает, спецслужбы запада установили связь между этими событиями, однако предупреди, что нельзя предугадать, когда и где спецподразделение появится снова.

Также собеседники NYT заявили, что в части 29155 работают люди, которые участвовали в войнах в Афганистане, Чечне и Украине.