План по сдерживанию России в Черном море разработали в США
Правительственный аналитический центр США — RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море. Документ представлен на официальном сайте центра.
Авторы доклада обеспокоены тем, что российская армия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.
По их словам, для противодействия растущему влиянию России в регионе следует разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии.
Кроме того, по мнению экспертов, необходимо расширить учения НАТО, а также больше помогать Украине и Грузии в развитии оборонной техники.
Ранее сообщалось, что в НАТО разработали стратегию по сохранению превосходства над противниками.