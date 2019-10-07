План по сдерживанию России в Черном море разработали в США

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Правительственный аналитический центр США — RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море. Документ представлен на официальном сайте центра.

Авторы доклада обеспокоены тем, что российская армия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

По их словам, для противодействия растущему влиянию России в регионе следует разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии.

Кроме того, по мнению экспертов, необходимо расширить учения НАТО, а также больше помогать Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

Ранее сообщалось, что в НАТО разработали стратегию по сохранению превосходства над противниками.