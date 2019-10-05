Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций

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Американский президент Дональд Трамп пообещал снять санкции с КНДР на три года, если страна выполнит его условия. Об этом пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.

Отмечается, что в ближайшее время запланированы переговоры между официальными лицами США и КНДР.

Ранее Трамп высказался о снятии санкции с КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.