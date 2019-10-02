Трамп рассказал, почему США возобновили военную помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп объяснил причину возобновления предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что о разблокировке военной помощи его в телефонном звонке попросил конгрессмен Роб Портман.

Трамп также попросил Европу увеличить помощь Киеву. По его мнению, США единственные, кто тратит на Украину деньги.

Американский лидер отметил, что до того, как Владимир Зеленский занял пост президента Украины, в стран была «считалась одной из самых коррумпированных в мире», поэтому он не хотел выделять деньги.

Трамп также назвал Укриану «красивой стеной» между Россией и Европой.

Ранее сообщалось, что США одобрили военную помощь Украине на $250 млн.