Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос о повышении штрафов прорабатывается.

Отмечается, что штрафы коснутся тех, кто не ставит в известность военкомат о смене места жительства или работы.

На данный момент сумма минимального штрафа составляет 500 рублей.

Бурдинский добавил, что в основном уклонисты скрываются от военных комиссаров, либо не приходят в военкомат по повестке, потому что не понимают, зачем им служить.

Ранее сообщалось, что осеннему призыву подлежат около 132 тыс. человек.