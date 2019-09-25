Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

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Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что росийский глава предлагает ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран.

Российские власти уже выступали с аналогичным призывом в адрес государств Североатлантического альянса. Уточняется, что страны не проявили заинтересованность в данном вопросе.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД», — говорится в тексте послания Путина.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать в начале августа 2019 года. Об одностороннем выходе из договора объявили власти США.

Ранее сообщалось, что Путин назвал действия США по ДРСМД «пропагандистской кампанией».