Генерал США пожаловался на блокировку Россией учений НАТО

Американский генерал Бен Ходжес обвинил Россию в том, что она якобы блокирует учения НАТО в Черном море, передает РИА «Новости».

Он утверждает, что, когда альянс называет места для проведения учений, Россия сразу закрывает проходы к ним.

Генерал выразил обеспокоенность таким положением и заявил, что это не случайность.

Ходжес также заявил, что учения необходимы альянсу, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал проведение учений НАТО в Черном море провокацией, которая очень точно характеризует американскую внешнеполитическую деятельность.