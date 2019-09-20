Кремль ответил на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда

В Кремле отреагировали на высказывания генерала США Джеффри Ли Харригана о возможном прорыве ПВО в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, во всех российских регионах безопасность обеспечена на высшем уровне.

«Единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — сказал Песков.

В Минобороны России заявление американской стороны вовсе посчитали легкомысленным и наивным.

Ранее сообщалось, что Минобороны ответило на слова генерала США о преодолении ПВО Калининграда.