Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что считает российскую сторону крупнейшим вызовом США в области безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Россия является для американской стороны вызовом в ближайшей перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Министр обороны отметил, что российская сторона якобы использует гибридные и кибернетические военные методы, которые угрожают Европе.

Ранее в Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве.