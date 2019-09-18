Пентагон пообещал назвать ответственных за атаки на саудовские объекты

Министерство обороны США может в течение двух дней предоставить доклад, в котором будет раскрыта информация о том, кто несет ответственность за атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает РИА «Новости».

Как отметили источники агентства в военной сфере, американские эксперты в данный момент «тщательно изучают доказательства» на территории Саудовской Аравии и анализируют разведданные, в том числе информацию, которая была получена при помощи радаров. В свою очередь разведывательное управление минобороны США готовится представить рассекреченную информацию.

Один из неназванных чиновников ведомства не смог подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что по саудовским НПЗ били ракеты из Ирана. Он лишь отметил, что оценка Пентагона может выйти в течение 48 часов, однако другой источник указал, что решение о времени выхода и форме доклада еще не принято.

При этом некоторые американские законодатели выступили против вовлечения США в очередной конфликт на Ближнем Востоке и проведения военной операции в отношении Ирана. По их мнению, даже если доказательства разведки будут говорить о вине Ирана, американскому президенту Дональду Трампу все равно понадобится одобрение Конгресса США.