США разместили в Британии еще один бомбардировщик-носитель ядерного оружия

ВВС США разместили на передовой авиабазе американской стратегической авиации Фэрфорд в Британии еще один бомбардировщик B-52H Startofortress. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как отмечается, бомбардировщик, который может нести ядерное оружие, перевели с базы Милденхолл, где он пробыл около трех месяцев.

Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был замечен недалеко от границ Калининградской области 1 апреля 2019 года. Он вылетел с авиабазы Великобритании, а затем приблизился к границам России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Во время полета бомбардировщик находился на высоте около 8 тыс. м.

Ранее сообщалось, что США привели в боевую готовность войска.