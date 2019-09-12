В МИД РФ заявили о риске ядерной войны
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны в современном мире. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, особенно негативная динамика на этот счет видна в последний год.
Рябков отмечает, что что западные коллеги избегают обсуждения назревших вопросов по существу.
По мнению дипломата, они блокируют диалог, также расшатывают «архитектуру контроля над вооружениями» и целеноправленно ломают эффективные договорные механизмы в сфере безопасности и стабильности.
Замминистра считает, такое поведение западных коллег крайне опасным и безответственным.
«Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности», — подытожил Рябков.