В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны в современном мире. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, особенно негативная динамика на этот счет видна в последний год.

Рябков отмечает, что что западные коллеги избегают обсуждения назревших вопросов по существу.

По мнению дипломата, они блокируют диалог, также расшатывают «архитектуру контроля над вооружениями» и целеноправленно ломают эффективные договорные механизмы в сфере безопасности и стабильности.

Замминистра считает, такое поведение западных коллег крайне опасным и безответственным.

«Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности», — подытожил Рябков.