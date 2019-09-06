Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во время тренировочного полета, самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

«Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины толкнулись еще раз», — рассказал источник.

Самолеты получили серьезные повреждения, но их удалось посадить.

Официального подтверждения информации об инциденте не поступало.