Молдавия не сможет быть членом НАТО, заявил Додон

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей стать членом какого-либо военного блока, включая НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе беседы с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам молдавского лидера, он намерен добиться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета Молдавии.

При этом он отметил, что статус нейтралитета и взвешенная политика являются основными приоритетами для молдавских властей.

В связи с этим, уточнил он, страна готова выстраивать добрососедские отношения со всеми партнерами.

Ранее Додон заявил о вероятном закрытии офиса НАТО в Кишиневе.