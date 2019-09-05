В Польше объяснили необходимость в военных США

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский рассказал, что страна хотела мира, но из-за изменения геополитической ситуацию в России теперь нуждается в американских военных. Об этом сообщает PAP.

Он отметил, что польская сторона все еще выступает за мирное разрешение ситуации, однако страна готова и к войне. Политик заявил, что изначально Польша не планировала получать помощь американских военных, но ситуация изменилась.

«Геополитическая ситуация и позиция России изменились», — добавил Качиньский.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России.