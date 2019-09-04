Журналисты обнаружили секретную базу американского спецназа в Эстонии

Эстонские журналисты обнаружили засекреченную военную базу для подготовки американского спецназа, которая действует с 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что военную базу журналисты нашли при помощи документов Пентагона. Они обнаружила в бумагах ведомства строку о том, что в этом году Вашингтон выделил Эстонии $15,7 млн на нужды специфического объекта.

Уточняется, что сотрудники СМИ почти полгода пытался проникнуть на эту секретную базу, причем ее местонахождение журналисты раскрыть отказались. Размеры подразделения также остаются государственной тайной.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии заметили секретный самолет.