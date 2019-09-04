Киев планирует вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Она сообщила, что двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить.

По ее словам, к такому мнению привело то, что последние две недели в Киеве якобы наблюдается увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Это происходит со стороны военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Олифер также добавила, что в рамках заседания ТКГ был поставлен вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон.

Ранее украинские силовики обстреляли шесть поселков ДНР.