СМИ назвали имена пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье

Названы имена летчиков, разбившегося штурмовика СУ-25 на Ставрополье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, это майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Они служили в 368-м авиационном штурмовом полке.

На месте падения самолета образовалась трехметровая воронка, заваленная обломками.

Вероятнее всего, там находятся тела пилотов. Пока их достать не удалось.

Ранее источник сообщил, что поисковая группа обнаружила тела пилотов.