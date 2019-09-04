Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье
Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Согласно источнику, были найдены тела пилотов Юрия Б и Артема Л.
Однако на настоящий момент официального подтверждения этой информации нет.
Самолет разбился недалеко от села Чернолесское. Судно упало на безлюдную местность, и было полностью разрушено.
Причем, как отмечалось ранее, летчики успели катапультироваться, однако поиски их парашютов не дали результатов.
Ранее сообщалось, что по факту крушения Су-25УБ организована проверка.