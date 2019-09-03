Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

На полигоне в Забайкалье контрактник-инструктор погиб, спасая танк, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 20 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

В ходе плановых занятий по вождению танка с преодолением водной преграды один из танков заглох под водой.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор «до конца боролся за живучесть танка и погиб».

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.