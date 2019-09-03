Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
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На полигоне в Забайкалье контрактник-инструктор погиб, спасая танк, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел 20 августа, однако известно о нем стало только сейчас.
В ходе плановых занятий по вождению танка с преодолением водной преграды один из танков заглох под водой.
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор «до конца боролся за живучесть танка и погиб».
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.