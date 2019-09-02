NI: страна-член НАТО заинтересовалась российскими истребителями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/12605215/upload-AP_19239429416997-pic905-895x505-55063.jpg">

В то время как российский истребитель пятого поколения Су-57 приближается к серийному производству, российский президент Владимир Путин пошел на беспрецедентный шаг, лично продемонстрировав самолет турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на МАКСе-2019. Об этом пишет The National Interest.

Издание обратило внимание на то, что российский лидер играет активную роль в привлечении потенциальных покупателей. Турецкого президента он угостил мороженым после того, как они осмотрели электронику экспортной модели истребителя. Президента России сопровождали представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), готовые продолжить переговоры с делегацией Эрдогана.

Уточняется, что Эрдогану показали в воздухе три российских истребителя — Су-34, Су-35 и Су-57, — которые турецкая оборонная промышленность рассматривает как перспективные варианты для импорта. Отмечается, что подписание контракта с Анкарой могло бы обеспечить получение средств, которые могут быть инвестированы в поставки Су-57 на внутренний рынок. Контракт также стал бы сигналом одобрения импорту на фоне продолжающихся переговоров с Индией и Китаем. Турция, которая является членом НАТО, заявила о намерении распространить солидарность с Россией по С-400 и на другие сферы оборонной промышленности.